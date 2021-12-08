Женщинам во время менструации можно заходить в церковь, присутствовать на служении и прикасаться к святыням и иконам, разъяснили в ПЦУ.

«Многие верующие неоднократно слышали от подруг и старших родственниц: верь в Бога, молись, причащайся, прикладывайся к святыням, но в «эти дни» – в храм нельзя. Ежемесячно на несколько дней женщина якобы становится «нечистой», и само ее присутствие «оскверняет» Дом Божий. Обидно, что из-за этих ошибочных представлений, которые распространяются людьми без богословского образования, многие девушки и женщины начинают реже ходить в храм. Сначала однократно, пока не «очистятся», а впоследствии вообще покидают церковь – ведь, хотя Спаситель принимал всех, в Его Доме женщинам во время менструации якобы не рады», - говорится в сообщении.

Считать так ошибочно! От апостола Павла мы знаем, что «всякое творение Божие благо» (1 Тим. 4: 4). А значит, женский организм, созданный Господом, прекрасен и не может стать «нечистым» из-за естественных физиологических процессов, которые заложены в основу существования этого организма. Сам Спаситель говорил, что единственным источником нашей скверны становится то, что исходит из сердца человеческого – злые помыслы, позорные поступки, зависть и другое зло (Мк. 7: 20-23).

Кто-то приведет как аргумент ограничения-требования из Ветхого Завета, где женщина во время менструации не просто считалась «нечистой», но и каждый, кто затрагивал ее, так же становился «нечистым» (Лев. 15: 19-30). В Новом Завете читаем, как Господь наш Иисус Христос превосходил определенные ветхозаветные нормы, например, касался мертвых, воскрешая их. А женщине, которая «страдала кровотечением» и коснулась края Его одежды в надежде на исцеление, Он не только не упрекнул, но похвалил за веру и поддержал ее: «Дерзай, дочка! Вера твоя спасла тебя» (Мф. 9: 20-22). Почему же, если имея кровотечение, она смогла прикоснуться к одежде Господа и получить исцеление, женщина во время менструации не может войти в церковь?

Если присмотреться внимательнее к ветхозаветным предписаниям, которые определяли, что «чисто», а что нет, увидим, что все они в той или иной степени касались практической стороны и норм гигиены. То, что было нечистым, означало риск болезней, инфекций и воспалений, и именно поэтому подлежало ряду строгих ограничений и запретов. Одним из благ ХХІ века, в котором мы живем, есть большое количество различных гигиенических средств, которые могут применять женщины в своих нуждах, не представляя угрозы ни для себя самих, ни для окружающих.

Еще в I веке священномученик Климент Римский, память которого чествуем сегодня, писал в «Апостольских постановлениях»: «Ни законное совокупление, ни роды, ни истечение крови, ни истечение семени во сне не могут осквернить естество человека или отлучить от него Духа Святого, но одно нечестие и беззаконная деятельность… И естественное очищение не мерзко пред Богом, Который премудрый устроил, чтобы оно бывало у женщин в каждые тридцать дней для их здоровья и укрепления».

Можно ли женщинам во время менструации молиться в храме, присутствовать на служении и касаться святынь и икон? Можно и нужно! Храмы Православной Церкви всегда открыты для наших верующих в их нуждах, чтобы стать местом молитвы и единения с Господом.

Помните, что единственным источником скверны в человеке может стать его сердце, если им овладеет зло – и это никоим образом не зависит от пола человека или дня календаря. Но зависит от нашей веры в Господа, силы нашей молитвы и способности противостоять соблазнам.