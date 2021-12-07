Статья 396 Уголовного кодекса гласит, что сокрытие тяжелого или особого преступления наказывается вплоть до 3 лет тюрьмы. Об этом пишет Марат Киреев в своей колонке. Приводим ее полный текст:

"Интересно, можно ли применить эту статью к Зеленскому, который вот уже полгода "сливает" законопроект № 2689 о военных преступниках, спасая таким образом сотни тех, кто должен сидеть за решеткой по особо тяжелым обвинениям? Если оценивать по справедливости, Зеленского нужно судить за то, что президент таким вот циничным образом наплевал на интересы тысяч пострадавших от военного конфликта. А вместе с Зеленским судить нужно и спикера Стефанчука, который обязан, согласно Конституции, подписать законопроект, если президент его игнорирует. Оба высших руководителя государства вытерли ноги о Конституцию. И ради кого? Ради нескольких десятков головорезов, пытавших и убивавших ради наживы во время войны.

Конституция обязывает президента подписывать или возвращать в Раду законопроект в течение 15 дней со дня поступления документа на Банковую. Законопроект о военных преступниках отправили Зеленскому в начале июня. Прошло ровно полгода, как он лежит в столе. И за это время никто из высших чиновников не потребовал от ОП объяснить причину такого поступка. Ни министр внутренних дел Монастырский, который соавтор инициативы, ни предыдущий спикер Разумков, на котором тоже лежит ответственность за судьбу документа, ни те "слуги", которые числятся авторами законопроекта. Лишь журналисты, правозащитники да пострадавшие от войны и их родственники регулярно напоминают Зе о необходимости установления справедливости. Но Зе их не слышит.

Потому что для Зе не важны интересы украинцев. Президент просто хочет сохранить власть любой ценой. И когда от тебя отворачивается народ (справедливо отворачивается), появляются страхи о перевороте. Вы же наверняка заметили, как в последнее время занервничал Зеленский. Начал вслух рассказывать о своих кошмарах, что придут радикалы и свергнут его. Вот и пытается Гарант угодить радикалам, ищет среди них опору. А еще всячески покрывает эсбэушников, которые для него охотно фальсифицируют дела против оппозиции, кошмарят оппонентов президента.

Но многие из этих эсбэушников и радикалов на Донбассе запачкались такими преступлениями, от которых кровь стынет в жилах. Если почитать отчеты ООН и других международных организаций, наши "освободители" порой не уступали боевикам в жестокости. Это все задокументировано, а значит, закон о военных преступниках мог бы помочь пострадавшим или родственникам погибших от пыток добиться справедливого наказания. И разные "правосеки" боятся такого закона. Именно поэтому он до сих пор не подписан.

Но рано или поздно, но справедливость восторжествует. И Зеленский вместе со своей шоблой окажутся на скамье подсудимых. Вместе с теми же, кого он покрывал".