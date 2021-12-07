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Главное в Рождественский пост - оставаться человеком.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Попытайтесь проявить искренний интерес к любому. Перестаньте быть механизмом и хоть ненадолго станьте человеком в истинном понимании этого слова», - отметил владыка.

По его словам, нужно попробовать заставить себя действовать как эксперимент. «По крайней мере будет опыт, возможно, по которому будете скучать. Выходите как минимум из принципа: это добро, возможно, оно прорастет и в твоем огороде. Вырывая себя из рутины, сможете постепенно отличить, где родниковая вода, а где болотная жижа. Будете не так внушаемы, появится понимание истинного, не фальшивого. Попытайтесь поднять голову к небу, не смотрите только под ноги», - сказал архиерей.

«Рождество Христово - это праздник сердца. А к празднику - чтобы он был праздником - нужно подготовиться. И сердце может стать прекрасным светлым домом, способным принять Царя Царей, а может остаться разбитой хижиной», - отметил митрополит Антоний.

Владыка призвал не тяготиться жизнью, а постараться ее постигать, искать смысл во всем - и тому, кто ищет, обязательно его укажут.
ForUm

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