В полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе на проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе столицы.

По данным пресс-службы полиции, на месте происшествия правоохранители установили, что во время выяснения отношений из-за некачественного выполнения ремонтных работ между двумя местными жителями началась потасовка.

«В ходе конфликта злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. 24-летнего киевлянина с травмой ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. Злоумышленник 1969 года был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У мужчины обнаружили и изъяли револьвер «Флобер», который был направлен на экспертизу», - говорится в сообщении.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специального приспособленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. По согласованию со Святошинской оружейной прокуратурой, фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.