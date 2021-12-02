Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным родные братья и видят мир одинаково.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир», — сказал он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым, таким образом признав оккупированный полуостров российским.

Также он утверждает, что Беларусь не останется в стороне, если Запад «развяжет войну» на Донбассе или на границе с Россией.