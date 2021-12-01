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Крым де-факто и де-юре стал российским после «референдума», заявил Александр Лукашенко в интервью генеральному директору «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Он также заявил, что намерен посетить Крым и на этот счет есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным, передает БелТА.

При этом точные сроки, когда могла бы состояться такая поездка, пока не определены. Лукашенко заявил, что его приезд в Крым фактически будет означать признание полуострова частью России, однако такого вопроса между ним и Путиным в принципе не существует.

«Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», - заявил самопровозглашенный белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что имеет полнейшее право на посещение Крыма, «под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым». «Это и мой Крым», - сказал он.
ForUm

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