Если вы хотите купить бургеры в Киеве, обратите внимание на сеть ресторанов быстрого питания Master Burger. Здесь готовят фастфуд отменного качества и гарантируют скорость доставки.

Master Burger: что за бренд

Сеть ресторанов стремительно завоевывает Украину. Точки открывают в разных городах, используя чешский бренд с проверенной годами репутацией. Основной принцип «Мастер Бургер» в том, что на кухнях готовят быстрые блюда ресторанного качества. Кроме того, создатели сети построили работу заведений по концепции здорового питания, что переворачивает традиционные представления о фастфуде. Сегодня быстрая еда уже не является вредной или слишком калорийной.

Современный фастфуд, который представляет Master Burger – это полезные блюда, приготовленные из свежих продуктов. Сеть ресторанов в Киеве использует фермерскую продукцию украинских производителей.

Основные принципы бренда:

Отказ от заморозки и консервации.

Использование свежих продуктов.

Баланс вкусов.

Идеальное соотношение в блюдах мяса и овощей.

Основная проблема фастфуда – это отсутствие яркого вкуса из-за заморозки и длительного хранения заготовок. Master Burger решил эту проблему. Эффективность технологии производства подтверждена многолетней работой на территории Европы, где чешский бренд пользуется успехом.

Особенности меню

Главное отличие ресторанов Master Burger от многочисленных конкурентов – это разнообразие меню. При этом создателям сети удалось не выходить за рамки сегмента, внутри которого главенствуют бургеры. Здесь готовят также боулы, сэндвичи, некоторые виды десертов, но не смешивают ассортимент с азиатской или тайской кухней, как сегодня принято во многих заведениях.

Как готовят основное блюдо:

Булочка из пшеничной или цельнозерновой муки, или веганская без яиц и молока, или бриош.

Котлета из говядины, курицы, ломтик лосося или обжаренный сыр.

Листья свежего салата, микрозелень.

Сыр чеддер.

Авторский соус.

Лук и томаты.

Размер вы можете выбрать сами: стандартный – объемом 360 г или двойной – общим весом 490 г.

Помимо основного блюда, здесь готовят классические сэндвичи с мясом, рыбой или овощами. Одна из популярных новинок – чиабатта, начиненная курицей-гриль, сыром, листьями салата.

В отдельной категории представлено детское меню. Для малышей готовят мини-порции, не добавляя лук или маринованный огурец.



