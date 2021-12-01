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Если вы хотите купить бургеры в Киеве, обратите внимание на сеть ресторанов быстрого питания Master Burger. Здесь готовят фастфуд отменного качества и гарантируют скорость доставки.

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Master Burger: что за бренд

Сеть ресторанов стремительно завоевывает Украину. Точки открывают в разных городах, используя чешский бренд с проверенной годами репутацией. Основной принцип «Мастер Бургер» в том, что на кухнях готовят быстрые блюда ресторанного качества. Кроме того, создатели сети построили работу заведений по концепции здорового питания, что переворачивает традиционные представления о фастфуде. Сегодня быстрая еда уже не является вредной или слишком калорийной.

Современный фастфуд, который представляет Master Burger – это полезные блюда, приготовленные из свежих продуктов. Сеть ресторанов в Киеве использует фермерскую продукцию украинских производителей.

Основные принципы бренда:

  • Отказ от заморозки и консервации.
  • Использование свежих продуктов.
  • Баланс вкусов.
  • Идеальное соотношение в блюдах мяса и овощей.

Основная проблема фастфуда – это отсутствие яркого вкуса из-за заморозки и длительного хранения заготовок. Master Burger решил эту проблему. Эффективность технологии производства подтверждена многолетней работой на территории Европы, где чешский бренд пользуется успехом.

Особенности меню

Как приготовить ПП бургер в домашних условиях

Главное отличие ресторанов Master Burger от многочисленных конкурентов – это разнообразие меню. При этом создателям сети удалось не выходить за рамки сегмента, внутри которого главенствуют бургеры. Здесь готовят также боулы, сэндвичи, некоторые виды десертов, но не смешивают ассортимент с азиатской или тайской кухней, как сегодня принято во многих заведениях.

Как готовят основное блюдо:

  • Булочка из пшеничной или цельнозерновой муки, или веганская без яиц и молока, или бриош.
  • Котлета из говядины, курицы, ломтик лосося или обжаренный сыр.
  • Листья свежего салата, микрозелень.
  • Сыр чеддер.
  • Авторский соус.
  • Лук и томаты.

Размер вы можете выбрать сами: стандартный – объемом 360 г или двойной – общим весом 490 г.

Помимо основного блюда, здесь готовят классические сэндвичи с мясом, рыбой или овощами. Одна из популярных новинок – чиабатта, начиненная курицей-гриль, сыром, листьями салата.

В отдельной категории представлено детское меню. Для малышей готовят мини-порции, не добавляя лук или маринованный огурец.


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