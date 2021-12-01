В последнее время женщины все чаще и чаще становятся на учет по беременности не в государственной поликлинике, а в частных женских консультациях. Выбор такой клиники осуществляют по многим критериям, о важности которых и пойдет речь дальше.

Критерий первый - профессиональные качества специалиста

Женское здоровье очень важно для каждой представительницы прекрасного пола, поэтому доверять его надо только проверенным и ответственным специалистам. В этом можно быть уверенными, ведь частная женская консультация в Киеве в клинике “Медсити” именно такая. Врачи здесь постоянно повышают квалификацию, проходят обучения и участвуют в научных конференциях. Оказание всех услуг происходит на высшем уровне, как в лучших клиниках Европы.

Критерий второй - предлагаемые услуги

Хороший специалист и хорошая клиника сможет предложить комплекс всех необходимых услуг, чтобы все можно было получить в одном месте. Это будет и удобно, и выгодно. Например, консультация и прием гинеколога в плановом режиме, а также консультация при наличии заболеваний или хронических состояний, будут отличаться между собой. Также будет иметь отличия и прием в женской консультации беременной женщины. Вся эта специфика никак не должна сказываться на качестве предоставляемых услуг. После рождения ребенка понадобятся и другие услуги тесно связанные с гинекологией.

Критерий третий - возможность провести все необходимые обследования

При выборе консультации, женщина обычно хочет никуда больше не ходить, поэтому это тоже важный критерий при выборе клиники. Здесь должны предоставляться такие услуги:

УЗИ;

обследования с помощью инструментов, например, кольпоскопия;

тестирование цитологического, иммунологического, биохимического, цитогенетического характера;

маммография и многие другие.

Также необходимо, чтобы была возможность сдать анализы и получить результаты.

В клинике “Медсити” по ссылке можно записаться также на косметологические процедуры, в частности на шлифование кожи лица лазером. Очень удобно, что в одном месте собраны все необходимые процедуры для здоровья и красоты.

Критерий четвертый - качество подготовки и ведения беременности

Не всегда девушки с началом половой жизни понимают значение гинеколога в этом процессе. Необходимо, чтобы при первой консультации специалист смог растолковать и объяснить простые истины и достигнуть понимания пациента. В идеале беременность всегда начинается с важного этапа ее планирования, при котором пара сдает все необходимые анализы, проходит обследования и закрывает все нерешенные вопросы по здоровью. После этого начинают пробовать забеременеть и после положительного теста идут к врачу и стают на учет. Но важно даже если всего этого не соблюдать, то хотя бы обращаться к специалисту раз в год. В частной клинике “Медсити” вы найдете лучших гинекологов, которые с помощью своего профессионализма помогут вам обращаться в клинику без страха.