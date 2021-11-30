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На Буковине церковная община Украинской Православной Церкви в селе Михальча собрала продуктовые наборы для переселенцев, проживающих в Святогорской лавре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Свято-Успенской общины, верующие собрали овощи и фрукты, а также закупили продукты питания.

Помощь отправят на грузовом автомобиле в Святогорскую лавру.

«По благословению отца Сергея прихожане нашего храма уже традиционно присоединились к сбору гуманитарной помощи для Святогорской Свято-Успенской лавры. Лаврская кухня трижды в день кормит 530 человек», - отметили организаторы сбора.

Верующие благодарят всех, кто присоединился к благотворительной инициативе.

«Искренне благодарим всех, кто внес свою лепту для беженцев, приютивших Святогорскую лавру, благодарим тех, кто потрудился во славу Божию и помог все организовать, собрать, погрузить и отвезти! Бог каждому воздаст за Ваше добро! Господь уберег нас, и мы с Вами спим спокойно, но нужно помнить, что в это же время война уносит жизни наших братьев и сестер! Просим у Бога мира для всего государства», - поделились в церковной общине.

Как сообщалось ранее, община УПЦ в Михальче более тысячи дней защищает свой храм от активистов ПЦУ.

 
ForUm

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