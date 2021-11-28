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На Ровенщине в Радивилове освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Введения Пресвятой Богородицы.

Фото: Ровенская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой пресс-службу Ровенской епархии, чин освящения совершил епископ Ровенский и Острожский Пимен.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

Прихожане Свято-Введенской общины УПЦ начали строить храм на историческом месте в Радивилове в 2014 году, перед этим официально зарегистрировав общину в 2012 году. 

Настоятель храма протоиерей Юрий Бондарь рассказал, что инициатива регистрации общины и строительства храма принадлежит исключительно верующим.

«Дело в том, что на этом месте 70 лет назад была старая церковь, но в годы войны немцы ее сожгли. По историческим сведениям на звоннице сидел советский солдат-наводчик, его убили, а храм сожгли», – рассказал священник.

Строительство нового храма продолжалось семь лет, но из-за недостатка средств сначала построили малую церковь, а потом всей общиной возвели большую.

«Здесь нет пожертвований какого-то одного мецената. Храм построили на деньги простых прихожан. Люди собирали пожертвования по соседним селам и таким образом построили храм», – добавил отец Юрий.

Епископ Пимен в своем слове отметил каждого, кто принимал участие в строительстве храма и поблагодарил за труды, пожелав возносить такие же искренние молитвы к Богу и в новом храме.
ForUm

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