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Глава Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) Франк Ульрих Монтгомери заявил, что ревакцинация от коронавируса должна стать ежегодной практикой для всех стран. Она повышает иммунную защиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Funke.

Монтгомери высказался за то, чтобы прививочные сертификаты имели срок действия, который истекал бы в определенный момент, если гражданин не проходит своевременно ревакцинацию.

Первые прививки от коронавируса были сделаны в Германии в декабре прошлого года. Граждане, получившие их, до сих пор имеют действующие сертификаты.

"Ревакцинация повышает иммунную защиту. Но мы пока точно не знаем, как долго она длится. Может быть, нам нужно повторять ее каждый год", - сказал он.

Тем временем в ВОЗ призвали не паниковать из-за нового штамма COVID-19.

Напомним, фармацевтическая компания Moderna начала разработку вакцины, способной противостоять недавно выявленному южноафриканскому штамму коронавируса "Омикрон".
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