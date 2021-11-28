также в разделеПолитика
Запад проспал 2014 год: Политтехнолог прокомментировал слова Байдена о госперевороте в Украине 83
Байден хочет обсудить возможный госпереворот в Украине с Зеленским и Путиным 85
Разумков прокомментировал возможный государственный переворот в Украине 146
Зеленский поступил несправедливо: Аваков заступился за Бурбу 65
Зеленский изменил Положение о Военном кабинете СНБО 23
Экс-начальник ГУР намерен подать в суд на президента Украины 69
Госдеп обсуждает с властями Украины информацию о возможном декабрьском госперевороте 39
Украина в ОБСЕ: Россия ведет себя, как СССР перед войной с Финляндией 18
Зеленский признал, что летал в Карпаты с Ермаком, но «цыган и медведей не вызывал» 46
Ахметов возмущен заявлением Зеленского о госперевороте 60
Зеленский уверен, что главу САП изберут до конца года 14
Зеленский: Путин должен публично заявить, что не планирует вторжение в Украину 40
Президент сказал, будет ли военное положение 50
Зеленский: Большой бизнес не должен покупать депутатов и заставлять работников «правильно» голосовать 20
«Украина вышла из конституционного кризиса»: Зеленский назначил двух судей КСУ 33
В Кремле ответили на слова Зеленского о госперевороте с участием РФ 255
Зеленский: Преждевременно уходить с поста не собираюсь 29
Зеленский: Турчинов потерял Крым, а Порошенко – Донбасс 113

Украинские пограничники будут использовать гуманные методы воздействия на мигрантов из стран Ближнего Востока, если те будут пересекать государственную границу Украины. Оружие применимо только в крайних случаях.

В то же время в случае появления на границе военных без опознавательных знаков – "зеленых человечков" – реакция будет соответствующей. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Олег Бойко.

По его словам, по поводу проведения на границе с Беларусью специальной операции прошло заседание межведомственного координационного штаба. На нем обсуждался вопрос реагирования на незаконных мигрантов, если они попадут на территорию Украины. На мероприятии присутствовала омбудсмен Людмила Денисова.

"Мы понимаем, что незаконные мигранты – это не диверсанты, не боевики. Поэтому на заседании межведомственного координационного штаба говорилось о том, чтобы мы применяли гуманные методы реагирования на эту ситуацию", – пояснил Бойко.

Он уточнил, что применение оружия возможно только в крайних случаях, "если есть угроза жизни или здоровью бойцов наряда".

Отвечая на вопрос, как поступят пограничники в случае, если границу Украины пересекут вооруженные люди без опознавательных знаков, спикер подчеркнул, что реакция будет соответствующей.

"Если появятся "зеленые человечки", то будет адекватная реакция. Мигранты, по сути, являются мирными жителями, попавшими в сложные обстоятельства или обманутыми страной-транзитером. А "зеленые человечки" – это другая ситуация и другое реагирование", – отметили в Госпогранслужбе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3729 грн.
8
Теги