также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ рассказал о смысле главной заповеди Бога 32
Управделами УПЦ встретился с Послом Сербии в Украине 8
В Днепре и Херсоне УПЦ наградили медиков за борьбу с пандемией 9
В УПЦ вышла книга митрополита Антония о священномученике Михаиле Подъельском 10
В Запорожье УПЦ подготовила ряд видеороликов, которые помогут семьям на карантине 9
В Киево-Печерской лавре издали православный календарь на 2022 год 15
Предстоятель УПЦ рассказал, кто является примером любви к Богу 55
Предстоятель УПЦ освятил новую воскресную школу на 100 учеников при столичном храме 10
Священник УПЦ объяснил, почему Церковь против веры в реинкарнацию 10
Епископ УПЦ рассказал о духовном подвиге мученика Виктора Дамасского 9
Архиепископ УПЦ напомнил об истинной цели Рождественского поста 9
Митрополит УПЦ рассказал, как вера способна изменить жизнь 7
Объединение инвалидов просит поддержать благотворительную акцию 169
Священник УПЦ рассказал, что происходит с душой человека, который привык сквернословить 15
На Волыни на кинофоруме УПЦ показали фильмы, снятые православной молодежью 9
На Закарпатье построят новый храм УПЦ 10
Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно жить, чтобы угодить Богу 16
На Киевщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию священномученика Михаила Подъельского, растрелянного в 1937 году 14

Подавая записки в храме, мы молимся о живых и умерших, просим Бога простить их грехи.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Когда мы приходим в храм Божий, мы приходим не одни: с нами в нашем сердце приходят близкие и дорогие нам люди – и живые, и умершие – и мы просим Церковь помолиться о них. Церковь имеет огромную силу молиться и помогать людям», - отметил священник.

Отец Нестор обратил внимание на то, что в храм необходимо приходить перед началом богослужения, чтобы успеть подать записки. Написать записки о здравии и об упокоении можно заранее, дома.

 

«Записки передаются в начале службы в алтарь. Каждое имя прочитывается, из специального богослужебного хлеба - просфоры -за каждого человека вынимается маленькая частичка с произнесением его имени. В конце богослужения эти частички опускаются в Чашу с Кровью Христовой и произносится молитва: «Омый, Господи, грехи поминавшихся здесь Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих», - рассказал священник.

Протоиерей Нестор Коломиец подчеркнул, что подача записок - важный момент в богослужебной жизни, ведь он выражает потребность верующих в молитве за близких.

«Молитва на Литургии - самая важная, и если можно так сказать - самая сильная. Она приносит огромную пользу и нам, живущим, и тем людям, которые отошли в вечность, и нуждаются в нашей помощи, которая проявляется, в первую очередь - в молитве о них на богослужении», - подытожил священник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2758 грн.
7
Теги