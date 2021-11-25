Шукаєте якісний матеріал для облицювання приміщень? А як щодо того, щоб купити плитку керамічну у Львові? Це один із найстаріших матеріалів, який використовували ще за кілька тисячоліть до нашої ери для оздоблення храмів і палаців.

Керамічна плитка із обпаленої глини неймовірно популярна й у наш час. Вона зазвичай пласка – квадратна або ж прямокутна, хоча можна знайти й елементи зі складною конфігурацією. За їх допомогою створюються неймовірні візерунки різного кольору. Матеріал успішно використовується для оформлення, як внутрішніх, так і зовнішніх цін.

Чому ж керамічна плитка користується у споживачів величезним попитом? Це – закономірно, якщо проаналізувати її переваги.

Позитивні якості кахлю

Купувати керамічну плитку чи ні – кожен вирішує самостійно, та чим же керуються клієнти «Клубу Кераміки», замовляючи товари із наявного асортименту? Матеріал гарантує наявність цілої низки переваг. Декого в першу чергу приваблює екологічність. Річ у тім, що кахель має натуральні складові, до яких відносяться:

глина;

пісок;

мінеральні речовини.

Виробник буде тримати марку, адже він зацікавлений у підтриманні репутації, тож проконтролює процес на кожному із його етапів. Великі концерни слідкують навіть за видобуванням глини, яка ретельно перевіряється на відповідність радіаційного фону. Лише чиста та якісна сировина буде використана для виготовлення керамічної плитки. Під час обпалювання продукт очиститься від алергенів та токсинів. Він стане майже стерильним, тому відмінно підійде навіть для облицювання лікарні.

Порівнюючи плитку з іншими матеріалами для оформлення стін і підлоги, варто зазначити, що вона позитивно відрізняється своєю міцністю та довговічністю. За умови правильного вибору та укладання з дотриманням усіх необхідних умов, кахель не втратить свого первозданного вигляду і прослугує багато років. Він витримає будь-який тиск і вплив механічного характеру, не зіпсується через температурні перепади. Окрім того, плитка не гнеться і не проводить електричний струм. Високо цінується її пожежобезпечність, адже матеріал не горить і відмінно витримує високу температуру, тож гарно доповнить конструкцію «тепла підлога». Кахель гарно прикрасить зони біля камінів та печей і не стане небезпечним навіть після суттєвого нагрівання.

Гігієнічний та вологостійкий продукт для облицювання приміщень зацікавить багатьох, адже він не здатен поглинати запах і не псується під впливом вологи. Доглядати за ним – одне задоволення. Плитка буде дуже доречною у басейні чи в лазні. За нею легко доглядати та просто очищати. Багатофункціональний продукт використовується у будь-якій сфері для облицювання:

фасадів будинків;

внутрішніх стін та підлоги приміщень;

басейнів;

цокольних поверхів.

Керамічна плитка феноменально міцна, тому її можна побачити в офісах, на вокзалі і в торгівельних центрах. Особливості матеріалу дозволяють реалізовувати різні дизайнерські замисли, тож він використовується у більшості проектів. Кольори, розміри, фактури – кожен споживач знайде ідеальне рішення для створення функціонального і гармонійного дизайну. Купувати чи не купувати кахель? Рішення – очевидне.