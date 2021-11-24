Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины принял решение о снятии клубов «Донбасс» и «Краматорск» из участников регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Причина – клубы трижды нарушили регламент ФХУ, выставив на матчи временно отстраненных хоккеистов, сообщила пресс-служба Федерации.

Как известно, 16 ноября Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины временно отлучил на период проведения расследования производства по срыву подготовки сборной Украины к чемпионату мира-2022 игроков «Донбасса» Филиппа Пангелова-Юлдашева, Виталия Андрейкива, Александра Пересунько, Илью Коренчука, Никиту Буценко, а также представителя Краматорска Павла Тарана, которые после звонка владельца ХК «Донбасс» Бориса Колесникова покинули ряды национальной команды менее чем за сутки до первого матча Мемориала Тамаша Шаркози против итальянцев.

Однако и «Краматорск» (во встречах против «Сокола» и «Белого Барса») и «Донбасс» (в противостояниях с «Днепром» и «Кременчугом») всех выше перечисленных игроков выпускали на лед. За что ДК ФХУ наказывал команды техническими поражениями. Согласно статье 40 Дисциплинарного кодекса ФХУ это уже было основанием для снятия команд с чемпионата. Но, желая сохранить соревнования в их нынешнем виде, Федерация хоккея Украины предоставила нарушителям еще один шанс вернуться в правовое поле. В преддверии матча «Донбасс» - «Краматорск», который состоялся вчера, 23 ноября, в Краматорске, ФХУ предупредила перечисленные клубы и игроков, что в случае очередного выхода отлученных хоккеистов их клубы будут сняты с соревнований.

Поскольку предупреждение было оставлено без внимания и игроки Пангелов-Юлдашев, Андрейков, Захаров, Пересунько, Коренчук, Буценко и Таран вышли на лед, ДК ФХУ постановила: снять клубы «Донбасс» и «Краматорск» с чемпионата Украины по хоккею с шайбой сезона-2021/2022. Также против этих игроков и их клубов будут применены санкции, означающие международную изоляцию.

Наказанные могут подать апелляцию в установленном регламентом порядке.