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В Киеве освятили новое помещение воскресной школы на 100 воспитанников при Свято-Ольгинском соборе Украинской Православной Церкви.

Фото: Епископ Виктор (Коцаба) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил в соборе Божественную литургию в честь дня памяти мученика Виктора.

За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии, о выздоровлении больных и здоровье врачей.

После литургии Митрополит Онуфрий поздравил настоятеля собора епископа Барышевского Виктора с днем тезоименитства и отметил благотворителей церковными наградами. 

Предстоятель УПЦ освятил новое помещение воскресной школы на 100 учеников, обустроенное в колокольне на территории прихода. В классах будут размещаться изделия, созданные детьми.

Воспитанников школы, кроме Закона Божьего и церковного пения, будут учить шить, работать с деревом и техникой. 
ForUm

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