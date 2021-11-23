также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно жить, чтобы угодить Богу 6
На Киевщине Предстоятель УПЦ возглавил канонизацию священномученика Михаила Подъельского, растрелянного в 1937 году 6
В УПЦ объяснили, как научиться преодолевать нетерпеливость и суету 9
Митрополит Антоний объяснил, как в общении с ближними не обидеть их словом 11
Митрополит УПЦ рассказал, на что ежедневно нужно обращать внимание православному человеку 9
В УПЦ почтили 86 годовщину со дня рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира 10
На Харьковщине построят новый храм УПЦ 9
Запорожская епархия УПЦ проведет фестиваль православной культуры 11
Сегодня состоится премьера фильма с участием духовенства УПЦ о том, почему украинцы стремительно вымирают 83
В РПЦ рассказали о важности признания в ООН нарушений прав верующих УПЦ 24
Митрополит УПЦ рассказал, что отдаляет человека от Бога 9
УПЦ издала книгу про Вилийскую икону Богородицы «Знамение» 21
На Закарпатье верующие УПЦ прошли 30 км ночным крестным ходом 57
На Кировоградщине освятили 2 новых храма УПЦ 11
В РПЦ не отрекаются от геев, которые прийдут покаяться 14
Предстоятель УПЦ рассказал о том, как понять, как мысль от Бога 13
Патриарх Кирилл рассказал, удастся ли преодолеть церковный раскол в Украине 23
На Киевщине Митрополит Онуфрий освятил новый храм УПЦ 52

В столице более 400 верующих Украинской Православной Церкви простились с 35-летней матушкой Марией Коцарь, супругой протоиерея Сергия Коцаря, трагически погибшей 20 ноября.

Фото: Фейсбук / Марина Головаха

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написала прихожанка храма честь Преображения Господня на Вырлице Марина Головаха в Фейсбук.

«Матушка Мария оставила настоящие сокровища: четверых прекрасных детей и храм, который всеми силами помогала обустраивать своему мужу. За 35 лет так много успеть и заслужить любовь и уважение сотен людей. Не меньше четырехсот человек пришло ее проводить», - поделилась Мария Головаха.

Как сообщалось ранее в Киеве во время престольного праздника в храме мученика Валерия на Гидропарке трагически погибла 35-летняя супруга настоятеля Преображенского храма столицы протоиерея Сергия Коцаря.

Во время крестного хода из-за сильного порыва ветра на матушку Марию упало дерево.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Четверо детей священника остались без матери.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1875 грн.
15
Теги