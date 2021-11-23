Правила поведения созданы для того, чтобы меньше уязвлять ближних, а также для того, чтобы самих себя держать в известных рамках.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Порой приходится слышать, что правила поведения, хорошие манеры, этикет – это лицемерие, а «настоящий христианин» должен всем в лицо говорить правду, особенно - нелицеприятную. В этом мнении, которое, на первый взгляд, имеет здравое зерно, присутствует подмена понятий», - сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что христиане не должны быть лицемерами. «Но в том-то и дело, что все стремления и действия должны делаться с разумением. Никакой юношеский максимализм здесь недопустим. И всегда стоит правильно расставлять приоритеты», - добавил он.

Правила поведения созданы именно для того, чтобы меньше уязвлять ближних, а также для того, чтобы самих себя держать в известных рамках, считает митрополит Антоний.

«Далеко не всегда соблюдаем заповеди Божьи по желанию, очень часто приходится себя принуждать, бороться со своими страстями и духовной ленью. Так и здесь: насколько бы ни было плохим настроение, в этом нет вины ближнего – лучше понудить себя ответить вежливо и тем самым сохранить в ближнем мирный дух. И, как правило, сами в такой ситуации тоже становимся мягче и добрее», - считает он.

Но бывают, по словам владыки, такие ревнители не по разуму, которые, начитавшись житий святых, где упоминается, как тот или иной святой резко обличал грешников, считают себя вправе грубить и хамить окружающим.

«Здесь нужно понимать, что святые, водимые Духом Святым, от Него же и получали откровение, кому, что и как говорить. Кого утешить, а кого и обличить. Но, чтобы подражать таким святым, нужно сперва достичь их уровня святости. И для начала стоило бы подражать их борьбе, прежде всего, с собственными грехами, их любви к Богу и ближнему, их чистой жизни, а не становиться в позу «пламенного борца с грешниками и отступниками»», - пояснил управделами УПЦ.

В завершении митрополит Антоний подчеркнул, что выдавать свою гневливость, несдержанность и невоспитанность за ревность о Господе – это и есть истинное глубинное лицемерие, с которым всем нужно бороться прежде всего, вместо того, чтобы обвинять в лицемерии правила поведения и тех, кто их соблюдает.