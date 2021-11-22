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Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz пользуется особой популярностью среди автомобилистов во многом потому, что регулярно обновляет свои линейки. Не стал исключением из этого правила и Mercedes-Benz GLC. Машина выделяется гармоничным, но немного строгим дизайном. Не уступает и интерьер автомобиля, сочетающий отличную функциональность и высокое качество отделки. В результате получился высококлассный премиальный Mercedes.

Особенности экстерьера и интерьера авто

Автомобиль выделяется четкими, даже немного строгими линиями кузова. В обновленной комплектации используется светодиодная оптика. При необходимости можно установить матричные фары, но это опционально и монтируется только по желанию водителя. Хромированная отделка кузова только подчеркивает внешнюю привлекательность авто.

Не менее привлекателен и салон. Среди ключевых достоинств стоит выделить:

  • руль с сенсорными панелями управления, расположенными на боковых спицах, левая сторона отвечает за контроль панели управления, а правая — за центральный экран;

  • центральный экран размером почти 11 дюймов для управлением системами машины.

Среди ключевых достоинств салона — складывание задних сидений нажатием одной кнопки. Функция доступна даже в базовой комплектации. Но даже в разложенном состоянии пассажирам доступно много места вне зависимости от комплекции. При необходимости можно подобрать комплектацию с трехзонным климатическим контролем. Подогрев сидений доступен для переднего и заднего ряда.

Особенности трансмиссии и ходовой

За управление отвечает девятиступенчатая коробка передач. Вне зависимости от комплектации используется фирменный полный привод. При необходимости можно воспользоваться блокировкой главной передачи при помощи стандартной дисковой системы или электроники.

В Мерседесе доступно несколько режимов управления, в зависимости от условий передвижения. Во всех случаях трансмиссия обеспечивает отличную динамику, в том числе и при обгонах.

В базовой комплектации используется независимая пружинная подвеска: многорычажная — сзади, а спереди — двухрычажная. С учетом высокого дорожного просвета машина отлично справится с передвижением по пересеченной местности.

Mercedes-Benz GLC можно купить у официального дилера в Киеве "Автомобильный Дом Украина" в различных комплектациях. Также у дилера действуют выгодные программы лояльности на сервис и покупку запчастей для авто.
ForUm

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