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Сегодня в аэропорт «Киев» (Жуляны) прибыл очередной самолет, которым были эвакуированы из Сирии 14 граждан Украины – три женщины и 11 детей.

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 7 464 человека. Впервые за последние 14 недель количество летальных исходов от коронавируса уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей.  Львовская и Луганская область уже выходят из «красного» уровня эпидемической опасности.

В Николаеве разоблачили 15-летнего парня, который на платной основе создавал для граждан любой документ – от ID-паспорта до COVID-сертификата.

Вероятность нового вторжения России зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Александр Лукашенко заявил, что полякам стоит хорошенько подумать, прежде чем закрывать транспортное сообщение с Беларусью. «Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят», - заявил Лукашенко.
ForUm

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