Напружена ситуація навколо скупчення російських військ неподалік українського кордону залишається однією з найбільш обговорюваних міжнародних тем у західних ЗМІ.

Американська Washington Post, зокрема, наголошує, що Росія не тільки не поспішає дослухатися до закликів США та Європи щодо необхідності деескалації, але й, очевидно, "насолоджується" занепокоєнням з боку західних країн.

На сторінках британської Financial Times лунають побоювання щодо повторення ситуації 2008 року, коли російські війська увійшли до Грузії, і щодо безпеки східних країн-членів НАТО у разі повномасштабного конфлікту.

А таблоїд Daily Mail розмірковує над українсько-британською угодою щодо військової співпраці, яка викликала жорстку реакцію з боку Москви.

"Україна - коза з гострими зубами"

За словами колумніста американської Washington Post Девіда Ігнейшіуса, дипломатичні попередження з боку Вашингтона не працюють - Росія і досі не виконує закликів США та Європи відвести війська від кордону з Україною, а сам Володимир Путін, здається, "насолоджується" тривогою Заходу.

"Він каже, що сподівається, що "напруга" у заявах Заходу щодо України "зберігатиметься якомога довше" - аби до думки Росії поставилися серйозно. Виглядає, що мета Путіна - відновити гегемонію Москви над Києвом, подібну до тієї, що була в радянські часи", - коментує автор.

Він наголошує, що адміністрація Джо Байдена опинилася перед дилемою: їй треба одночасно і змушувати Росію відмовитися від агресивних планів щодо України, і домовлятися з Путіним щодо "стратегічної стабільності та інших тем".

Водночас Кремль дедалі більше намагається повернути українську владу під свій контроль, зазначає Ігнейшіус.

Це випливає з відомого есею Путіна про "історичну єдність" росіян та українців та нещодавньої статті експрезидента Дмитра Медведєва, у якій той заявив, що контакти з нинішньою українською владою не мають сенсу, та ще й навів українську приказку "Коза з вовком тягалася, тільки шкура від кози зосталася".

"Але Україна - це коза з гострими зубами", - відповідає колумніст.

Про це свідчить, зокрема, розслідування Bellingcat про українську спецоперацію з затримання "вагнерівців", яка, попри провал, могла викликати неабияке роздратування Путіна, додає автор.

"Адміністрація Байдена правильно робить, що шукає більш стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Однак конфронтація навколо України свідчить, що таких відносин наразі немає. Для завершення війни на сході України адміністрації слід і надалі намагатися відродити Мінський протокол - навіть попри те, що вихід з ситуації блокують десятки тисяч російських та українських військових. Американська дипломатія у найкращому своєму прояві може подолати ці перешкоди", - резюмує Ігнейшіус.

Паралелі з 2008 роком?

Колишній американський дипломат Меттью Брайза попереджає у листі до британської Financial Times, що ситуація, яка склалася навколо українсько-російського конфлікту, дещо нагадує ту, що передувала вторгненню Росії до Грузії у 2008 році.

Зокрема йдеться про відмову російського МЗС зустрітися з колегами з Німеччини та Франції.

За словами Брайзи, подібним чином Москва відмовлялася від переговорів і влітку 2008 року. Тим самим "купила собі час, щоб фіналізувати план вторгнення у Грузію", який за кілька тижнів став реальністю.

"Зараз, можливо, історія повторюється", - попереджає експосол.

"Повноцінна війна проти Росії не тільки стане трагедією для України, але й спричинить найсерйознішу безпекову кризу для східних країн-членів НАТО, що є сусідами України, з часів їхнього приєднання до альянсу 20 років тому", - пише Брайза.

Він наголошує, що можлива загроза країнам "східного флангу" НАТО може поставити альянс перед "жорстоким вибором" - або виконувати свої зобов'язання щодо колективної оборони, або ризикувати отримати війну з Росією.

Українсько-британська угода обурила Росію

Британська Daily Mail тим часом пише про угоду щодо оборонного співробітництва між Великою Британією та Україною, підписану на тлі скупчення російських військ неподалік українського кордону.

Йдеться про постачання двох тральщиків, спільного будівництва восьми ракетних катерів, підтримку у розбудові інфраструктури для ВМС та інші проєкти.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав Володимира Путіна не робити "трагічної помилки" на тлі потенційної ескалації.

"Відповідаючи на ці побоювання, Росія заперечила, що комусь погрожує, розкритикувала повідомлення в ЗМІ і заявила, що має право пересувати війська по своїй території як забажає", - пише газета.

Видання додає, що речниця російського МЗС Марія Захарова заявила про посилення британської військової присутності в Україні.

"Ці коментарі додалися до цілої низки заяв за останні тижні, у яких Росія висловлювала дедалі більшу незгоду з будь-якої військовою підтримкою Заходу для України, не кажучи вже про можливість її вступу в НАТО", - резюмує Daily Mail.