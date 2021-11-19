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В Джанкое верующие простились с митрополитом Джанкойским и Раздольненским Алипием.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, отпевание и погребение состоялось в Покровском кафедральном соборе.

Заупокойную Божественную литургию возглавил митрополит Феодосийский и Керченский Платон. Владыке сослужили епископ Ялтинский Нестор, епископ Бахчисарайский Каллиник, епископ Коктебельский Агафон, духовенство Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий Украинской Православной Церкви.

За богослужением возносились молитвы о упокоении новопреставленного митрополита Алипия. Были зачитаны соболезнования Святейшего Патриарха Кирилла, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

После Литургии митрополит Платон совершил чин отпевания почившего владыки.

Новопреставленный митрополит Джанкойский и Раздольненский Алипий погребен за алтарем Покровского кафедрального собора.

Как сообщалось ранее, митрополит Алипий (Козолий) почил 16 ноября 2021 года на 51 году жизни после тяжелой болезни. Временное управление Джанкойской епархией поручено епископу Ялтинскому Нестору.
ForUm

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