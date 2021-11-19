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Святые молятся о верующих, видя их в Боге, как в зеркале.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 21 ноября, в 09.15 на «НТН».

 

«Святые угодники Божии находятся на небе и предстоят пред Престолом Божиим. Они молятся о нас, когда мы обращаемся к ним за помощью. Они не смотрят на нас, они смотрят на Бога, а в Боге они видят все наши желания, они нас видят в Боге, как в зеркале, и помогают нам», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться прощать.
ForUm

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