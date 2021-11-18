Искреннее покаяние перед Богом способно остановить глобальные проблемы человечества.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

Говоря об одной из главных проблем современности - пандемии коронавируса, владыка приводит пример библейской истории о жителях Ниневии, которые покаявшись, смогли избежать кары Господа, и гибель развращенных Содома и Гоморры.

«В 2020 году от инфекционных заболеваний во всем мире погибло 13 миллионов человек, от рака 8,2 миллиона и остальные же от других болезней. От коронавируса за два года умерло более пяти миллионов человек. Но аборты только за 2020 год убили 42 миллиона ни в чем не повинных детей! Массовую легализацию аборты получили только в середине прошлого века, т.е. это явление сравнительно новое для всего человеческого сообщества. Бог терпел довольно долго. Но количество абортов в мире с каждым годом становилось все больше и больше. Что же люди должны получить за это кровавое жертвоприношение, которое они устроили ради своей сытой, беззаботной и благополучной жизни? Это риторический вопрос», - отметил митрополит Лука.

Архиерей также обратил внимание, что за последние две тысячи лет впервые в истории человечества стало официально узакониваться движение ЛГБТ, «которое ломает на своем пути все традиционные представления о браке» и «те, кто называют его грехом, начали подвергаться преследованиям со стороны власти».

«Я назвал лишь два греха человечества, вопиющих к Богу об отмщении. Я не говорю о тотальной злобе, лжи, лицемерии, жадности, потребительской форме жизни, которыми пропитана каждая клеточка мирового сообщества. Нас не спасет вакцина, нам не поможет никакая медицина, если люди не остановятся в своем безумии и не покаются», - подчеркнул митрополит Лука.

По его мнению, истинное покаяние меняет людей, а значит, и весь мир.

«Если бы с завтрашнего дня власть имущие стали думать не только о своих кошельках, если бы женщины стали ответственно относиться к своему материнству, если бы каждый из нас, от малого до великого, поставил во главу всей своей жизни любовь к Богу и ближнему до самопожертвования, я уверен – коронавирус навсегда исчез бы из нашей жизни. Но, увы, похоже, что на это надеяться уже не приходится», - подытожил владыка.