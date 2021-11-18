также в разделеРелигия
В УПЦ объяснили, как простить подлого человека 5
Митрополит УПЦ рассказал о выборе, который стоит перед каждым человеком 7
Священник УПЦ объяснил, как определить размер милостыни, которую подавать 11
Митрополит Антоний объяснил, чем опасна суета 14
Предстоятель УПЦ рассказал о жизни умершего митрополита Джанкойского Алипия 16
В Совете Церквей выступили против украинского фильма с пропагандой гомосексуализма 47
В РПЦ отреагировали на заявления ООН о нарушении прав верующих УПЦ в Украине 11
Патриарх Кирилл отметил верность Церкви почившего митрополита УПЦ Алипия 12
В Херсоне УПЦ наградила медиков за борьбу с пандемией 10
На Волыни освящен храм УПЦ, построенный за 9 месяцев вместо захваченного ПЦУ 11
В Киеве УПЦ передала медицинское оборудование для недоношенных детей в Охматдет 101
Умер митрополит УПЦ Алипий (Козолий) 40
Управделами УПЦ объяснил, как реагировать на тревожные слухи 15
Священный Синод УПЦ назначил нового управляющего Ровенской епархией 13
На форуме ООН в Женеве епископ УПЦ заявил о нарушениях прав верующих 16
Священный Синод УПЦ впервые провел заседание в дистанционном формате в Киево-Печерской лавре 34
В РПЦ оценили выступление Варфоломея перед спонсорами в США 11
На Днепропетровщине появится новый храм УПЦ вместо пострадавшего в пожаре 22

В Черкассах состоится крестный ход Украинской Православной Церкви в годовщину освящения монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, торжества приурочены к 115-летию основания мужского монастыря.

После богослужения священство, монашество и верующие пройдут традиционным крестным ходом по историческим пределам монастыря в честь Рождества Богородицы.

Обитель была основана в 1906 году по благословению митрополита Киевского Феогноста (Лебедева). Чин великого освящения тогда еще Казанского подворья Жаботинского Онуфриевского монастыря совершил викарий Киевской епархии епископ Чигиринский Платон (Рождественский). Во времена советской власти обитель была закрыта. В период германской оккупации было разрешено восстановить богослужебную жизнь на остатках обители. Под храм было приспособлено помещение братской трапезной, освященной в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в память о храме, который стоял в районе бывшего Сенного рынка и был разрушен при отступлении советских войск в 1941 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
9
Теги