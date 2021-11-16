На Днепропетровщине появится храм Украинской Православной Церкви в честь святителя Феодосия Черниговского в поселке Новоалександровка.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, новый храм построят вместо сгоревшего в пожаре в январе.
Митрополит Ириней совершил чин на основание церкви с закладкой первого камня и святых мощей в честь святителя Феодосия, архиепископа Черниговского.
По окончании чина митрополит Ириней поблагодарил всех собравшихся за искреннее желание в созидании храма Божьего и пожелал всем в здравии дождаться завершения строительства и Великого освящения.
Как сообщалось ранее, в результате пожара был поврежден центральный купол храма, огнем уничтожена была внутренняя часть храмового сооружения и крыша. Усилиями настоятеля протоиерея Дмитрия Феднова, общины храма и всех неравнодушных была начата работа по восстановлению здания храма.
Спустя почти десять месяцев после пожара были полностью разобраны поврежденные стены и залит новый фундамент.
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