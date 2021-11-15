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Умение радоваться во Христе не должно враждовать с христианскими традициями, но самым главным должно оставаться стремление к общению с Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко.

Священник рассказал о народных предрассудках в отношении Таинств Церкви и об избавлении от них, о сознательном отвержении человеком свободы во Христе через собственное невежество и сомнения, а также о важном и необходимом живом общении с Богом.

«Апостол Павел строго говорит о том, что мы оказываемся самонадеянными грешниками, если пробуем оправдаться и верой, и Законом вместе. Если мы доверяем Христу, то вхождение в храм Божий со всеми его правилами лишь поможет открыть внутреннюю свободу. Свобода во Христе, умение радоваться во Христе, умение переживать общение с Ним не должно враждовать с определенными традициями, которые есть внутри христианства, но должно занимать свое место, должно быть более глубоким, созидательным, таинственным, чем те правила, которые существуют вокруг», – отметил отец Александр.

По словам священника, наша самая главная книга – это Евангелие, но именно Евангелие является забытой книгой для подавляющего большинства верующих сегодня, поэтому вокруг процветает невежество и обрядоверие, поэтому верующим важно быть по-настоящему свободными во Христе, не осуждать других и нести радость о Господе в мир.

Протоиерей Александр подчеркнул, что свобода невозможна без радости, а радость не может быть там, где есть страх и чувство вины.

«Ищите личных отношений со Христом, не выпадая из Церкви, в которой пребывает Сам Христос, ищите личного общения с Ним. Молитесь и говорите с Богом так, как если бы Он стоял перед нами. Наш диалог с Ним - это самое важное и необходимое для нас сейчас. Старайтесь, чтобы мысли не скакали, а были сосредоточены на молитве, чтобы в свободном поклонении Творцу мы раскрывались как личности и делились этой радостью со всем миром», - подытожил священник.

 
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