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На Волыни установили купол на кафедральном соборе Украинской Православной Церкви в Луцке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, 13 ноября состоялось торжественное освящение и установка четвертого из пяти куполов кафедрального собора Всех Святых земли Волынской.

После завершения строительства собор в Луцке станет одним из крупнейших церковных сооружений в Украине.

Чин освящения совершил архиепископ Волынский и Луцкий Нафанаил, которому сослужили клирики кафедрального собора. Также владыка совершил чин освящения надкупольного креста и благословил строителей на поднятие купола. 

Архиепископ Нафанаил поздравил общину и клириков кафедрального собора с выдающимся событием и благословил всех на дальнейший труд на благо Церкви, после чего был совершен благодарственный молебен.
ForUm

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