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Для того, чтобы Таинство могло считаться действительным, к нему предъявляются определенные требования как со стороны совершителя Таинства, так и со стороны способа его совершения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Для того, чтобы Таинство было действительным, должно быть соблюдено три основных требования: во-первых, Таинство должно быть совершено правильно рукоположенным (каноническим) священнослужителем; во-вторых, для совершения Таинства должно быть употреблено определенное вещество и видимый знак («правильность» со стороны материи Таинства); в-третьих, должны быть правильно произнесены совершительные слова Таинства («правильность» со стороны формы Таинства)», - объяснил Андрей Музольф.

Преподаватель КДАиС подчеркнул, что условия являются необходимыми, но не исчерпывающими, поскольку Таинство - это одно из проявлений жизни Церкви, и только Церковь может вынести окончательное суждение относительно его действительности.

Андрей Музольф напомнил, что субъективные эмоциональные ощущения человека после исповеди не могут означать ее недействительности.

«Исповедь - дело индивидуальное, и каждый его переживает по-своему. Кто-то ощущает облегчение, а кто-то такого чувства не испытывает. Но это еще не признак того, что Таинство не совершилось. Святитель Феофан Затворник в одном из своих писем замечает: кому полезна радость, тому Бог дает радость, а кому полезна печаль – тому печаль, только бы печаль эта была по Богу. Это значит, что наше покаяние должно стать более серьезным, а значит и более серьезным должно стать и испытание наших отношений с другими людьми. При этом нам нужно помнить, что главное в покаянии как процессе очищения человека – это не то состояние, которое ожидает нас после Исповеди, а то, что оно должно быть искренним и сердечным», - подытожил преподаватель Киевских духовных школ.
ForUm

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