Народному депутату Украины Гео Леросу вручено подозрение за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады. 4 ноября он во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.

Меру пресечения ему избирать не будут.

Для охраны государственной границы с Республикой Беларусь дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских.

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

С этой субботы, 13 ноября, общественный транспорт в Киевской области начнет работать с усиленными ограничительными мерами. Так, ездить в автобусах, маршрутках и электричках с этой субботы будут иметь право только пассажиры, которые будут иметь при себе COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию; отрицательный результат ПЦР- или экспресс-тест на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки; справку о выздоровлении от коронавируса.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности экс-президента Виктора Януковича – в дезертирстве.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке.