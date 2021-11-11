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Народному депутату Гео Леросу не будут избирать меру пресечения по делу о хулиганстве в Верховной Раде.

Об этом сообщили Укринформу в Офисе генпрокурора.

«В настоящее время отсутствуют основания для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения народному депутату», - сказали в пресс-службе ведомства.

В то же время, заметили в прокуратуре, в случае невыполнения подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей, в дальнейшем может быть решен вопрос о необходимости применения меры пресечения.

«Это может быть личное обязательство либо личное поручительство, поскольку во время досудебного расследования уголовных проступков не допускается применение других мер пресечения», - уточнили в ведомстве.

Напомним, народному депутату Украины Гео Леросу вручено подозрение за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады. 4 ноября он во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.
ForUm

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