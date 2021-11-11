Zakupka.com - интернет-рынок (или по-другому маркетплейс) товаров и услуг Украины. Тысячи онлайн-магазинов представляют свои товары и услуги в каталоге данного сервиса. У каждого владельца есть возможность выставить свою контактную информацию, условия оплаты и доставки. А покупатель может выбрать на Закупка.ком нужную продукцию и лучшие условия для покупки.
История
Zakupka.com - это платформа для создания собственного онлайн-бизнеса по минимальной цене, и огромный каталог украинских товаров и услуг. Закупка.ком входит в пятёрку крупнейших маркетплейсов для украинцев. Портал динамично развивается и обновляется. Каждую неделю его клиенты получают новые возможности.
История платформы по годам:
- Домен Zakupka.com был зарегистрирован 19 апреля 2004 года. До 2007 года на платформе был онлайн-магазин лазерных дисков.
- С 2007 года здесь размещались товары и услуги строительного характера. Каждая компания владела страницей с описанием своей деятельности и продуктов. Именно тогда появились первые платящие клиенты, которые потратили деньги на улучшение позиции продуктов в списке. Кроме того, можно стало указать подробное описание магазина, добавить больше товаров, загрузить документы, фото и многое другое.
- В 2010 году каждой компании, зарегистрированной на платформе, был бесплатно предоставлен отдельный поддомен, в который можно было добавлять статьи и новости. На каждый товар можно было загрузить до 10 фото с подробным описанием и характеристиками. Также с этого момента можно стало настроить внешний вид сайта.
- В январе 2011 года на сайте произошли коренные изменения. Появилось много новых возможностей: каждая организация получила полноценный сайт с адресом, могла добавлять товары с подробными фото и описаниями, добавлять новости, статьи и т. д. Сервис стал входить в десятку популярных строительных сайтов страны.
- Новое крупное обновление произошло в мае 2012 года. Сайт стал общетематическим. Список товаров увеличился со 120 наименований до 6000 наименований! На платформе появилась возможность продавать и покупать буквально всё: от детских игрушек и колясок до продуктов питания, промышленного оборудования и прочего. При этом был полностью переработан дизайн сайта.
- Дальнейшие новшества и изменения в работе сервиса можно посмотреть на нём самом в разделе “Новые возможности”.
Какие товары и услуги есть на Закупка.ком?
Примеры категорий товаров, которые можно найти на сервисе:
- Здоровье. Красота и уход, профилактика, укрепление иммунитета, травяные сборы, домашняя медтехника, иммуномодуляторы и прочее.
- Детские товары. Мягкие игрушки, игры, фигурки, роботы, велосипеды, письменные принадлежности, санки, снегокаты, квадроциклы, подушки для беременных и кормления, слюнявчики и т. д.
- Продукты и напитки. Хлебобулочные и кондитерские изделия, жевательные резинки, бакалея, грибы, ягоды, масла, соки, вода, сыры, рыба и морепродукты, детское питание и т. д.
- Одежда. Аксессуары, обувь, шубы и куртки, платья, сарафаны, бельё, брюки, одежда для горнолыжного спорта и сноубординга, для тенниса и бадминтона, галстуки и бабочки, спецодежда и т. д.
- Товары для дома. Мебель, фотоальбомы, газетницы, скульптуры, постельные принадлежности, светильники, картины и каллиграфия, посуда и т. д.
- Бытовая техника. Для тёплого дома, крупная и мелкая, встраиваемые варочные поверхности, стиральные машины, пылесосы, запчасти для техники и аксессуары, электрошвабры, кухонные плиты, холодильники и т. д.
Примеры категорий услуг, которые можно найти на сервисе:
- Сервисы обслуживания на дому.
- Инженерно-строительные услуги.
- Полиграфические и дизайнерские услуги.
- Промышленные услуги.
- Охранные услуги, аварийные и экстренные службы.
- Сельскохозяйственные услуги.
- Транспортные услуги.
- Услуги в области искусства и шоу-бизнеса.
- Услуги в сфере IT.
- Ритуальные услуги.
- Упаковка.
- Туристические услуги..
На Zakupka.com можно предложить/заказать товар или услугу, не затрачивая много времени, сил и нервов. Платформа предоставляет подробные инструкции и советы как покупателям, так и владельцам магазинов. Безопасность, качество и чёткие сроки - главные причины, по которым выбирают Закупка.ком.
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