Zakupka.com - интернет-рынок (или по-другому маркетплейс) товаров и услуг Украины. Тысячи онлайн-магазинов представляют свои товары и услуги в каталоге данного сервиса. У каждого владельца есть возможность выставить свою контактную информацию, условия оплаты и доставки. А покупатель может выбрать на Закупка.ком нужную продукцию и лучшие условия для покупки.

История

Zakupka.com - это платформа для создания собственного онлайн-бизнеса по минимальной цене, и огромный каталог украинских товаров и услуг. Закупка.ком входит в пятёрку крупнейших маркетплейсов для украинцев. Портал динамично развивается и обновляется. Каждую неделю его клиенты получают новые возможности.

История платформы по годам:

Домен Zakupka.com был зарегистрирован 19 апреля 2004 года. До 2007 года на платформе был онлайн-магазин лазерных дисков.

С 2007 года здесь размещались товары и услуги строительного характера. Каждая компания владела страницей с описанием своей деятельности и продуктов. Именно тогда появились первые платящие клиенты, которые потратили деньги на улучшение позиции продуктов в списке. Кроме того, можно стало указать подробное описание магазина, добавить больше товаров, загрузить документы, фото и многое другое.

В 2010 году каждой компании, зарегистрированной на платформе, был бесплатно предоставлен отдельный поддомен, в который можно было добавлять статьи и новости. На каждый товар можно было загрузить до 10 фото с подробным описанием и характеристиками. Также с этого момента можно стало настроить внешний вид сайта.

В январе 2011 года на сайте произошли коренные изменения. Появилось много новых возможностей: каждая организация получила полноценный сайт с адресом, могла добавлять товары с подробными фото и описаниями, добавлять новости, статьи и т. д. Сервис стал входить в десятку популярных строительных сайтов страны.

Новое крупное обновление произошло в мае 2012 года. Сайт стал общетематическим. Список товаров увеличился со 120 наименований до 6000 наименований! На платформе появилась возможность продавать и покупать буквально всё: от детских игрушек и колясок до продуктов питания, промышленного оборудования и прочего. При этом был полностью переработан дизайн сайта.

Дальнейшие новшества и изменения в работе сервиса можно посмотреть на нём самом в разделе “Новые возможности”.

Какие товары и услуги есть на Закупка.ком?

Примеры категорий товаров, которые можно найти на сервисе:

Здоровье. Красота и уход, профилактика, укрепление иммунитета, травяные сборы, домашняя медтехника, иммуномодуляторы и прочее.

Детские товары. Мягкие игрушки, игры, фигурки, роботы, велосипеды, письменные принадлежности, санки, снегокаты, квадроциклы, подушки для беременных и кормления, слюнявчики и т. д.

Продукты и напитки. Хлебобулочные и кондитерские изделия, жевательные резинки, бакалея, грибы, ягоды, масла, соки, вода, сыры, рыба и морепродукты, детское питание и т. д.

Одежда. Аксессуары, обувь, шубы и куртки, платья, сарафаны, бельё, брюки, одежда для горнолыжного спорта и сноубординга, для тенниса и бадминтона, галстуки и бабочки, спецодежда и т. д.

Товары для дома. Мебель, фотоальбомы, газетницы, скульптуры, постельные принадлежности, светильники, картины и каллиграфия, посуда и т. д.

Бытовая техника. Для тёплого дома, крупная и мелкая, встраиваемые варочные поверхности, стиральные машины, пылесосы, запчасти для техники и аксессуары, электрошвабры, кухонные плиты, холодильники и т. д.

Примеры категорий услуг, которые можно найти на сервисе:

Сервисы обслуживания на дому.

Инженерно-строительные услуги.

Полиграфические и дизайнерские услуги.

Промышленные услуги.

Охранные услуги, аварийные и экстренные службы.

Сельскохозяйственные услуги.

Транспортные услуги.

Услуги в области искусства и шоу-бизнеса.

Услуги в сфере IT.

Ритуальные услуги.

Упаковка.

Туристические услуги..

На Zakupka.com можно предложить/заказать товар или услугу, не затрачивая много времени, сил и нервов. Платформа предоставляет подробные инструкции и советы как покупателям, так и владельцам магазинов. Безопасность, качество и чёткие сроки - главные причины, по которым выбирают Закупка.ком.