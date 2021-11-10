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Кабинет Министров Украины во время заседания 10 ноября принял решение о начале создания вертикально-интегрированной компании с участием государственной компании «Центрэнерго». Предприятие будет объединено с государственными шахтами в единую структуру. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля для «Центрэнерго». По словам главы правительства, решение касается возобновления работы предприятия «Энергетическая компания Украины».

Правительство уволило Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Нидерланды и Чехия сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации. Также  о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония, Нидерланды.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла шпионскую деятельность жителя Ялты в интересах Службы безопасности Украины, заявили в среду в Центре общественных связей ФСБ.  По информации осведомленного источника, речь идет об экс-депутате горсовета Ялты Юрии Ломенко. Он был мэром Симеиза с 2013-го по 2014 год.

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице, на следующей неделе ученики столичных школ, в частности, младшей школы продолжат обучение в дистанционном режиме.
ForUm

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