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В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в столице, на следующей неделе ученики столичных школ, в частности, младшей школы продолжат обучение в дистанционном режиме. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время срочного онлайн-брифинга.

«В Киеве увеличивается количество заболевших детей. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1-4 классов), за парты еще не вернутся и продолжат обучение в дистанционном режиме. Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей и близких. Потому что многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение, – сказал мэр. – Я прошу родителей, настаивающих на открытии школ, ответственно и с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые вводят городские власти», – подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что в последние недели в столичные больницы госпитализируют все больше больных коронавирусом детей. Потому что штамм «Дельта», как отмечают медики, – более агрессивен и поражает молодых людей и детей – с последствиями и осложнениями.

«Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях. Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса!» – подчеркнул Кличко.

 

 
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