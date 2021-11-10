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Кабинет министров Украины уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Временное исполнение обязанностей главы ГосЧС возложено на Сергея Крука.

Чечеткин был назначен на должность главы ведомства распоряжением Кабинета министров Украины от 14 мая 2015 года (№469-р.).

С 2006 года он занимал руководящие должности в центральном аппарате Министерства чрезвычайных ситуаций Украины и Государственной службы Украины чрезвычайных ситуаций.
ForUm

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