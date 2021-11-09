В Харькове создадут сестричество милосердия для миссионерской и благотворительной работы.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, сестры будут заботиться о нуждающихся и проводить миссионерскую работу.
«Цель сестричества - миссионерская работа с молодежью, сестры будут пытаться воцерковить ближних, разбудить душу от греха, вселить надежду на спасение, напомнить о ценностях вечной жизни», - подчеркнули в епархии.
Кроме того, сестричество будет заниматься практическими делами милосердия – посещать больных, кормить и утешать бедных и обездоленных.
С вопросами о сестричестве можно обратиться к духовнику протоиерею Виталию. Тел.: 067 741 35 54.
Сестричество в Харькове организовывают по примеру Марфо-Мариинских обителей в Киеве и Одессе, которые действуют уже несколько лет.
В Одессе Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия Украинской Православной Церкви отметила 7 лет со дня основания.
Сестры милосердия раздали 395 тыс крестиков, иконок и 180 тыс Евангелий. Сестры проповедуют в училищах, вузах, школах, детсадах, на улице, в транспорте. В Киеве и Одессе посещают больницы, передают лекарства и продукты для нуждающихся, оказывают духовную поддержку.
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