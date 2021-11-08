Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

Александр Корниенко уходит с поста главы партии «Слуга народа».

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».

Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу бывшего министра обороны времен Виктора Януковича, экс-главу Укроборонпрома и экс-гендиректора Укрспецэкспорта Дмитрия Саламатина,

Следователи ГБР по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Александра Тупицкого и главного бухгалтера Конституционного Суда Украины, обвиняемых в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы «Клиент Казначейства – Казначейство».

В суд направлены обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины, которые в сентябре 2015 года разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, который находится недалеко от города Сватово Луганской области.