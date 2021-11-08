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В суд направлены обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных сил Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госбюро расследований.

В сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, который находится недалеко от города Сватово Луганской области.

29 октября 2015 года из-за диверсии на военном складе произошел пожар. Он вызвал детонацию разлетевшихся и попавших в указанную военную технику боеприпасов.

Это привело к уничтожению военного имущества, в том числе РСЗО «Ураган» и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн гривен.

Указанные военные лица обвиняются в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

ГБР продолжает принимать все необходимые меры для установления лиц, причастных к диверсии на артиллерийском составе.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Офиса генпрокурора, оперативное сопровождение – ГБР.

 
ForUm

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