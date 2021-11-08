Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу бывшего министра обороны времен Виктора Януковича, экс-главу Укроборонпрома и экс-гендиректора Укрспецэкспорта Дмитрия Саламатина, сообщила пресс-служба НАБУ.
Вместе с ним также заочно арестовали еще одного бывшего руководитетя Укрспецэкспорта Дмитрия Перегудова.
Их обоих подозревают в растрате более 23,87 млн долларов. По версии следствия, они заключили агентское соглашение с оффшорной компанией General Dynamics Ltd, которая должна помогать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Министерством обороны Казахстана. Однако фактически фирма ничего не делала, а денежные средства за это получила.
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