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Высший антикоррупционный суд заочно отправил под стражу бывшего министра обороны времен Виктора Януковича, экс-главу Укроборонпрома и экс-гендиректора Укрспецэкспорта Дмитрия Саламатина, сообщила пресс-служба НАБУ.

Вместе с ним также заочно арестовали еще одного бывшего руководитетя Укрспецэкспорта Дмитрия Перегудова.

Их обоих подозревают в растрате более 23,87 млн ​​долларов. По версии следствия, они заключили агентское соглашение с оффшорной компанией General Dynamics Ltd, которая должна помогать в заключении договоров и способствовать их выполнению с Министерством обороны Казахстана. Однако фактически фирма ничего не делала, а денежные средства за это получила.
ForUm

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