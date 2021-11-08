Александр Корниенко уходит с поста главы партии «Слуга народа».
«Я хотел бы сконцентрироваться на работе в Верховной Раде и реализации парламентских реформ, на которую меня делегировала партия, президент и украинский народ, поэтому решил обратиться к съезду партии «Слуга народа» с заявлением о сложении полномочий главы партии», - сказал он агентству Интерфакс-Украина.
Как сообщал ForUm, 19 октября Верховная Рада назначила Корниенко на должность первого заместителя председателя парламента.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время