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Александр Корниенко уходит с поста главы партии «Слуга народа».

«Я хотел бы сконцентрироваться на работе в Верховной Раде и реализации парламентских реформ, на которую меня делегировала партия, президент и украинский народ, поэтому решил обратиться к съезду партии «Слуга народа» с заявлением о сложении полномочий главы партии», - сказал он агентству Интерфакс-Украина.

Как сообщал ForUm, 19 октября Верховная Рада назначила Корниенко на должность первого заместителя председателя парламента.
ForUm

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