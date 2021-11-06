Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что бустерная доза вакцины от коронавируса станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан. Об этом министр заявил журналистам в кулуарах парламента, пишет Главком.
«Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы, или повторной, двукратной вакцинации против коронавирусной болезни», – сказал Ляшко.
По словам Ляшко, по состоянию на сегодня такую отметку пересек только Киев с показателем в 55% вакцинированных жителей (по крайней мере, одной дозой).
Также, более 40% вакцинированных зафиксировано в Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины направило в управления здравоохранения Киевской городской и областным государственным администрациям разъяснения по применению перечня медицинских противопоказаний и оговорок к вакцинации против COVID-19.
Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и дать соответствующий вывод о временном или постоянном противопоказании. При необходимости получения дополнительной информации о верификации диагноза, течении заболевания, необходимости дополнительных обследований врач может также направлять пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять вакцинацию или отсрочить ее до определенного времени.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время