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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что бустерная доза вакцины от коронавируса станет доступна жителям Украины после пересечения отметки в 50% вакцинированных граждан. Об этом министр заявил журналистам в кулуарах парламента, пишет Главком.

«Как только пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы, или повторной, двукратной вакцинации против коронавирусной болезни», – сказал Ляшко.

По словам Ляшко, по состоянию на сегодня такую отметку пересек только Киев с показателем в 55% вакцинированных жителей (по крайней мере, одной дозой).

Также, более 40% вакцинированных зафиксировано в Полтавской, Киевской и Днепропетровской областях.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины направило в управления здравоохранения Киевской городской и областным государственным администрациям разъяснения по применению перечня медицинских противопоказаний и оговорок к вакцинации против COVID-19.

Противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач и дать соответствующий вывод о временном или постоянном противопоказании. При необходимости получения дополнительной информации о верификации диагноза, течении заболевания, необходимости дополнительных обследований врач может также направлять пациента к профильному специалисту, по заключению которого окончательно принимает решение, осуществлять вакцинацию или отсрочить ее до определенного времени.
ForUm

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