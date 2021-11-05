На воскресной литургии каждый человек воскресает во Христе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Церковь не случайно установила начинать седмицу со дня, который символизирует Воскресение Христово. Это нулевая точка, обнуление мира. Сверхъестественный день, когда земля соединилась с Небом. И началась эра Нового Завета», - отметил отец Андрей.

Священник напомнил, что воскресная служба символизирует собой Воскресение Христово - Пасху.

«Воскресение Христово - это начало нашей жизни, даже начало начал нашей жизни. Об этом прямо сказано в тропаре Пасхи. Христос Воскрес из мертвых. Своею смертью попрал смерть. И сущим во гробах, в том числе и нам, сущим в телах своих, как во гробах страстей да грехов, даровал жизнь. И воскресное богослужение – всенощное бдение и Литургия – являются водоемом до краев, наполненной этой жизнью. И эта жизнь напояет весь мир. И словно бы обновляет его каждое воскресение на следующую неделю», - объяснил священник.

Он призвал верующих не пропускать воскресную литургию, которая помогает обрести смысл и приблизиться к Богу.

«Как бы ты ни устал в субботу, как бы ни был сладок сон с утра в воскресение, оденься и пойди на службу. Какая бы ни была погода. Будет тяжело, будет сонно. Но, войдя в эту воду жизни, ты получишь силы жить во всю следующую седмицу. А поленишься и не войдешь – всё будет скомкано, неладно и очень устало. Уже проверено опытом. Открываются Царские врата! И в мир для тебя входит Господь. Входит лично для тебя, чтобы лично тебя воскресить. Хочешь полнокровной и святой жизни? Выйди к нему навстречу. И прими Его! И воскресни вместе с Ним», - обратился священник.