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Верующие Украинской Православной Церкви 6 ноября будут особо молиться об усопших, Церковь установила особый день - Димитриевскую родительскую субботу.

День поминовения усопших в субботу накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского был установлен после Куликовской битвы, произошедшей в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в 1380 году, сообщает Центр информации УПЦ.

Изначально, по указанию святого князя Димитрия Донского, в этот день поминали всех воинов, павших на Куликовом поле. Это еще один смысл названия субботы «Димитриевской».

Со временем Димитриевская суббота стала днем, когда поминают всех усопших христиан. Димитриевская суббота - последняя родительская суббота в году.

Для того, чтобы помянуть своих почивших родственников, желательно прийти в храм на богослужение вечером в пятницу, накануне родительской субботы. Самая же важная часть поминовения совершается утром в саму поминальную субботу за Божественной литургией, после которой служат общую панихиду.

Родительские субботы (их в церковном календаре несколько) - это дни особого поминовения усопших. Кроме того, по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.

Название «родительская» скорее всего произошло от традиции называть покойных «родителями», то есть отошедшими к отцам. Еще одна версия - «родительскими» субботы стали называться, потому что христиане молитвенно поминали в первую очередь своих почивших родителей.
ForUm

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