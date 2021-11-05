также в разделеРелигия
На Луганщине освящен крест и купол строящегося храма УПЦ в честь блаженной Матроны 8
Предстоятель УПЦ сегодня празднует 77-летие 11
На Донбассе верующие УПЦ простились со схиархиепископом Алипием 44
Митрополит УПЦ рассказал о силе помощи Казанской иконы Богородицы 24
Лавра не горит, возгорание ликвидировано, ничего не сгорело - Митрополит Павел 33
Предстоятель УПЦ расскажет о важной задаче для всех православных 12
Митрополит Антоний рассказал, как вера изменила жизнь Пушкина 54
Патриарх Кирилл рассказал о важности крещения человека, который находится при смерти 13
Спикер УПЦ напомнил, что Церковь выступает за добровольную вакцинацию 14
На Полтавщине митрополит УПЦ посадил дубовую рощу 13
Сегодня верующие УПЦ празднуют день Казанской иконы Божьей Матери 21
В УПЦ впервые перевели на украинский язык произведения отцов Церкви и христианских писателей IV-V веков 8
Священник УПЦ рассказал, почему милостыню нельзя подавать напоказ 13
В УПЦ объяснили почему не нужно искать храмы, где «больше благодати» 18
В Полтаве волонтеры УПЦ передали помощь пациентам психиатрической больницы 6
Патриарх Кирилл отметил твердость веры почившего духовника Святогорской лавры 23
Патриарх Кирилл напомнил, что «кризис» - это суд Божий 14
Митрополит УПЦ объяснил, зачем нужен духовный наставник 9

В столице переименовали улицу Малоземельную в честь иеромонаха Киево-Печерской лавры и руководителя Лаврской иконописной мастерской Алимпия или Алипия (Галика).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, решение о переименовании улицы в честь выдающегося киевского живописца и гравера XVIII века опубликовали на сайте Киевского горсовета.

Всего решением Киевсовета переименовали 12 улиц и дали названия 4 новым объектам топонимики (двум площадям, скверу и улице).

В честь иеромонаха Алимпия (Галика) переименовали улицу Малоземельную в Дарницком районе столицы, которая пролегает от реки Днепр до улицы Масловка (Осокорки).

Иеромонах Алимпий, или Алипий (в миру Яков Галик, 1685-1763) – киевский живописец, иконописец, гравер. В 1744-1755 годах руководил иконописной мастерской Киево-Печерской лавры. С 1755 года архимандрит Лавры Лука благословил отцу Алимпию подвизаться в Дальних пещерах – тот жаловался на ухудшение зрения и просил освободить его от должности.

Отец Алимпий писал иконы и портреты современников, участвовал в росписи Успенского собора и Троицкой надвратной церкви Киево-Печерской лавры. Выполнил написание икон для иконостасов и настенные росписи церквей в Китаево, Пирогово, Осокорках, Голосеево, селе Пакуль на Черниговщине.

Умер отец Алипий (Галик) в мае 1768 г. Похоронен был в Киеве в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. В альбомах рисунков и гравюр Лаврской иконописной мастерской сохранились эскизы, портреты, гравюры мастера - лики Иисуса Христа, Богородицы, святой Варвары и другие.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги