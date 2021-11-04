В сложные времена кризисов и потрясений необходимо просить помощи у Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале в праздник Казанской иконы Божьей Матери.

«Сегодня мы вспоминаем историческое событие заступничества Божией Матери в то время, когда помощи было ждать неоткуда. Беззакония правителей довели страну до полного опустошения. Смутное время было следствием жадности бояр, которые подорвали не только экономику страны, но и моральные силы самого народа. Как логическое следствие такой политики, была интервенция в беззащитную, по сути, страну. Можно по-разному оценивать с исторической точки зрения ход дальнейших событий. Но ни один ученый не сможет объяснить феномена неожиданного патриотического подъёма ополченцев, которые смели предателей боярской думы и смогли отстоять независимость своего государства. Но мы знаем, что все это произошло после всенародной молитвы и покаяния перед образом Казанской Божией Матери», - отметил митрополит Лука, напомнив историю установления праздника.

Владыка подчеркнул, что в современное «смутное время» у верующих тоже остается «одна надежда – на Бога и Его Пречистую Матерь».

Архиерей призвал молиться за мир и благополучие нашей страны.

«В Украине очень любят Божию Матерь. Нет ни одной страны, где было бы столько монашеских лавр, храмов, посвященных Богородице. Образ Царицы Небесной есть в каждом доме, где живет верующая семья. Поэтому сегодня наша молитва и просьба к Богородице об устроении мира на нашей многострадальной Родине, об избавлении народа от болезней и скорбей, о том, чтобы Бог привел к власти в нашей стране людей, которые любили бы свой народ и думали о том, как облегчить его крестную ношу», - подытожил митрополит Лука.