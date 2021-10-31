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США будут использовать все инструменты, в том числе санкции, чтобы помешать Ирану строить беспилотники. Это заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом пишет Twitter Блинкена.

Блинкен подчеркнул, что США будут использовать санкции для предотвращения, сдерживания и демонтажа закупочных сетей, которые позволяют поставлять материалы и технологии, связанные с беспилотными летательными аппаратами.

Новые санкции США в отношении Ирана затронули в том числе главу программы разработки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил республики Саида Агаджани.

Вашингтон обвиняет Тегеран в разжигании конфликтов на Ближнем Востоке путем поставки беспилотников в горячие точки.

«Иран и союзные ему экстремисты пользовались дронами для нападения на американских солдат, наших партнеров и международное судоходство. Министерство финансов будет и впредь привлекать Иран к ответственности за его безответственные и насильственные деяния», - заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо.

По словам чиновника, Тегеран предоставил дроны ливанскому радикальному движению "Хезболлах", палестинскому радикальному движению ХАМАС и повстанцам-хуситам в Йемене, а также осуществлял поставки в Эфиопию, "где эскалация кризиса угрожает дестабилизацией целому региону".

Новые санкции против Ирана введены несколько дней спустя после того, как Тегеран выразил готовность возобновить прерванные в июне переговоры в Вене по его атомной программе. Представитель МИД Ирана в этой связи раскритиковал "противоречивое поведение" администрации президента США Джо Байдена. "Вводя санкции, Вашингтон посылает сигнал, не вызывающий никакого доверия", - отметил он.
ForUm

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