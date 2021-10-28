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Украина в ноябре планирует импортировать 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн будут поставлены в адрес ПАО «Центрэнерго», сообщило Министерство энергетики.

По информации министерства, в октябре «Центрэнерго» импортировало 30,1 тыс. тонн угля.

Общий объем импорта на 28 октября составляет 216,5 тыс. тонн, отмечается в релизе.

Как сообщалось, по словам члена дирекции «Центрэнерго» Владимира Галущака, компания законтрактовала около 1,5 млн тонн импортного угля, из которых за период октябрь 2021-март 2022 года планирует получить 1-1,1 млн тонн.
ForUm

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