Украина в ноябре планирует импортировать 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн будут поставлены в адрес ПАО «Центрэнерго», сообщило Министерство энергетики.

По информации министерства, в октябре «Центрэнерго» импортировало 30,1 тыс. тонн угля.

Общий объем импорта на 28 октября составляет 216,5 тыс. тонн, отмечается в релизе.

Как сообщалось, по словам члена дирекции «Центрэнерго» Владимира Галущака, компания законтрактовала около 1,5 млн тонн импортного угля, из которых за период октябрь 2021-март 2022 года планирует получить 1-1,1 млн тонн.