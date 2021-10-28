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Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Киева соберется на заседание в пятницу, 29 октября, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

«В столице третий день показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%, а это значит, что город – фактически на пороге «красной» зоны. Решение об установлении «красного» уровня эпидемиологической опасности принимает Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, но мы собираем местную комиссию ТЭБ и ЧС уже завтра», - написал он в Facebook.

Поворозник сообщил, что сейчас в больницах находятся 3334 пациента, в том числе 50 детей, с подтвержденным диагнозом COVID-19; 452, в том числе 27 ребенка – с подозрением на заболевание. В тяжелом состоянии 2411 пациентов. На койках интенсивной реанимации находятся 339 больных. 59 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 232 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В  кислородной поддержке нуждаются 2888 больных.
ForUm

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