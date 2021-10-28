Истинная любовь к Богу выражается не словами, а исполнением заповедей Божьих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди в Куливецком Успенском монастыре.

«Когда мы говорим: «Я люблю Бога», это еще не любовь. Если я живу по Божественным заповедям, то я люблю Бога, а если не живу, то что бы я ни говорил, на самом деле не люблю Бога. Человек, живущий по заповедям любви, действительно любит Бога и своего ближнего. Это главные законы, которые мы должны соблюдать и по которым должны строить свою жизнь. Тогда Матерь Божия будет за нас молиться перед Престолом Божиим, и будет Божье благословение на нас», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель рассказал, что, почитая иконы, мы прежде всего поклоняемся Первообразу.

«Как человек, который достает фотографию мамы и целует ее. Понятно, что таким образом любовь человека переносится на первообраз, то есть матери. Так же мы поклоняемся иконе, уважая того или иного святого, изображенного на образе», - привел пример Митрополит Онуфрий.

Предстоятель вспомнил историю явления чудотворной Иверской иконы Божией Матери на Святой горе Афон и связанное с ней чудо, случившееся с одним паломником по молитвам к Богородице.

Поздно вечером в ворота Иверского монастыря постучал паломник и попросился на ночлег. Однако ему было отказано из-за нехватки свободных мест.

«Пока мужчина дошел до другого монастыря, уже была поздняя ночь, выли койоты, и его охватил сильный страх, - рассказал Предстоятель. - Слышит, а к нему кто-то подошел. Видит, женщина протягивает ему три монеты: «Возьми эти три монеты, вернись в Иверский монастырь и дай их игумену. И будешь жить там сколько нужно». Мужчина взял монеты и снова вернулся в Иверский монастырь. Вратарь открыл и снова отказал…».

Тогда паломник показал обитателю три монеты и рассказал о женщине.

«Вратарь удивился, потому что женщин на Афоне не было, взял монеты и пошел к игумену монастыря. Игумен посмотрел на монеты, которые показались ему очень похожими на те, которыми была увешана Иверская икона Божией Матери. Он созвал старцев обители, они открыли часовню и увидели, что действительно трех монет не хватает на иконе. Но никто не мог проникнуть в часовню, а значит, это сама Божья Матерь дала их паломнику. Игумен благословил паломнику: «Живи в монастыре, сколько хочешь». Таково было чудо».

Также Его Блаженство упомянул о преподобном Вениамине Печерском.

«Преподобный Вениамин молится сейчас о нас, чтобы мы в эти непростые времена сохраняли свое человеческое достоинство, образ христианина, имеющего веру, надежду и любовь к Богу», - подытожил Предстоятель.