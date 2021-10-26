26 октября апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву.
Президент Владимир Зеленский назвал решение Апелляционного суда Амстердама (Нидерланды) долгожданной победой.
В «красный» уровень эпидемической опасности по COVID-19 войдут 13 областей, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. За сутки 25 октября в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. 734 случая – летальные.
Ощадбанк сообщает о подаче заявления в высшую судебную инстанцию Франции – Кассационный суд – с апелляцией по вынесенному в марте 2021 года решению Апелляционного суда Парижа, которое отменяло арбитражное решение 2018 года о возмещении Российской Федерацией в пользу Ощадбанка около 1,4%.
В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов.
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